Veneto fumata nera La scelta complessa tra Stefani e Fdi
Ancora una fumata nera. «Non c'è fretta», ha detto Francesco Lollobrigida da Soverato, ricordando che la legge impone di presentare i candidati solo con il deposito delle liste. Una frase che, letta in controluce, rivela il vero nodo politico: la scelta in Veneto è più complessa di quanto sembri. Perché il centrodestra, a meno di .
Regionali, nuova fumata nera sui candidati del centrodestra. E Salvini perde la pazienza: “Siamo al 10 settembre…”. In ballo le presidenze di Veneto e Lombardia
ECCO PERCHÉ L'ALZHEIMER AUMENTA IN VENETO: VELENI NEI CAMPI E CONTROLLI AZZERATI. I DATI CHE LA REGIONE TI NASCONDE. . La Regione ha presentato un piano sull'Alzheimer per 70mila malati. Bene. Ma si dimentica di dire che il Venet
Veneto, il voto nelle Marche lancia il candidato leghista Alberto Stefani: l'ex sindaco è già in campagna elettorale - ?Forza Italia (da Roma) apre al candidato del Carroccio ma il coordinatore dei meloniani De Carlo ancora non molla: «Siamo il primo partito»
Regionali Veneto, il centrodestra verso un altro rinvio: ancora stallo sul dopo Zaia. E Salvini difende Vannacci - destinati a restare sul tavolo, lungi dall'esser sciolti.