Veneto fumata nera La scelta complessa tra Stefani e Fdi

Lidentita.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una fumata nera. «Non c’è fretta», ha detto Francesco Lollobrigida da Soverato, ricordando che la legge impone di presentare i candidati solo con il deposito delle liste. Una frase che, letta in controluce, rivela il vero nodo politico: la scelta in Veneto è più complessa di quanto sembri. Perché il centrodestra, a meno di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

veneto fumata nera la scelta complessa tra stefani e fdi

© Lidentita.it - Veneto, fumata nera. La scelta complessa tra Stefani e Fdi

In questa notizia si parla di: veneto - fumata

Regionali, nuova fumata nera sui candidati del centrodestra. E Salvini perde la pazienza: “Siamo al 10 settembre…”. In ballo le presidenze di Veneto e Lombardia

veneto fumata nera sceltaVeneto, il voto nelle Marche lancia il candidato leghista Alberto Stefani: l'ex sindaco è già in campagna elettorale - ?Forza Italia (da Roma) apre al candidato del Carroccio ma il coordinatore dei meloniani De Carlo ancora non molla: «Siamo il primo partito» ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Regionali Veneto, il centrodestra verso un altro rinvio: ancora stallo sul dopo Zaia. E Salvini difende Vannacci - destinati a restare sul tavolo, lungi dall’esser sciolti. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Veneto Fumata Nera Scelta