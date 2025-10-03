Venerus pubblica il singolo Impossibile che anticipa l’album Speriamo
Venerus annuncia l’uscita del suo nuovo atteso album Speriamo, anticipato dal singolo Impossibile, fuori oggi. Venerus annuncia l’uscita del suo nuovo atteso album Speriamo, in uscita venerdì 7 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD, vinile e vinile autografato per Asian Fake Emi Records Universal Music Italia. Speriamo, anticipato dai singoli Ti Penso e Felini con Marco Castello, è preceduto dalla pubblicazione di Impossibile, nuovo estratto disponibile da oggi, venerdì 3 ottobre. L’annuncio dell’album arriva al termine di una performance site specific che ha impegnato Venerus per quattro giorni consecutivi: dal 29 settembre al 2 ottobre, Venerus ha abitato lo spazioSERRA – progetto di arte pubblica presso la Stazione Lancetti di Milano– trasformandolo in una pagina viva su cui scrivere e cancellare i testi delle tracce che saranno contenute in Speriamo in un ciclo continuo, visibile al pubblico giorno e notte in streaming e dal vivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: venerus - pubblica
