Venerus pubblica il singolo Impossibile che anticipa l’album Speriamo

Spettacolo.eu | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerus annuncia l’uscita del suo nuovo atteso album Speriamo, anticipato dal singolo Impossibile, fuori oggi. Venerus annuncia l’uscita del suo nuovo atteso album Speriamo, in uscita venerdì 7 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD, vinile e vinile autografato per Asian Fake Emi Records Universal Music Italia. Speriamo, anticipato dai singoli Ti Penso e Felini con Marco Castello, è preceduto dalla pubblicazione di Impossibile, nuovo estratto disponibile da oggi, venerdì 3 ottobre. L’annuncio dell’album arriva al termine di una performance site specific che ha impegnato Venerus per quattro giorni consecutivi: dal 29 settembre al 2 ottobre, Venerus ha abitato lo spazioSERRA – progetto di arte pubblica presso la Stazione Lancetti di Milano– trasformandolo in una pagina viva su cui scrivere e cancellare i testi delle tracce che saranno contenute in Speriamo in un ciclo continuo, visibile al pubblico giorno e notte in streaming e dal vivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

