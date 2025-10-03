Venduti 827 biglietti C’è tempo fino alle 19

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025

Sono già 827 i tifosi della Reggiana che hanno fatto il biglietto per il derby col Cesena, in programma domani alle 19,30 allo stadio ‘Manuzzi’. Per aggiungersi alla carovana granata c’è tempo soltanto fino alle 19 di oggi. L’acquisto per i residenti nella Provincia di Reggio è limitato al solo ‘Settore Ospiti’ ed è vincolato al possesso della fidelity ‘Regia Card’. I tagliandi possono essere acquistati al costo di 22 euro (+ diritti di prevendita) attraverso il circuito online Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16B (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

