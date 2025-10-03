Venduti 827 biglietti C’è tempo fino alle 19
Sono già 827 i tifosi della Reggiana che hanno fatto il biglietto per il derby col Cesena, in programma domani alle 19,30 allo stadio ‘Manuzzi’. Per aggiungersi alla carovana granata c’è tempo soltanto fino alle 19 di oggi. L’acquisto per i residenti nella Provincia di Reggio è limitato al solo ‘Settore Ospiti’ ed è vincolato al possesso della fidelity ‘Regia Card’. I tagliandi possono essere acquistati al costo di 22 euro (+ diritti di prevendita) attraverso il circuito online Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16B (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: venduti - biglietti
Incredibile Vasco Rossi, in due ore venduti 350 mila biglietti: quasi sold out il Live tour 2026
Vasco Live, il tour del 2026 è già sold out: 350mila i biglietti venduti in poche ore
Vasco Live 2026, esauriti in poche ore tutti i concerti: oltre 350mila biglietti già venduti
La risposta del pubblico alle proposte 2025/'26 è promettente: già venduti 45mila biglietti tanto che per Mozart si pensa a recite straordinarie Vai su Facebook
Tiziano Ferro in concerto: 200mila biglietti venduti in poche ore, raddoppiano le date di Roma e Milano Tutti i concerti in arrivo nel 2026 - X Vai su X
Venduti 827 biglietti. C’è tempo fino alle 19 - Sono già 827 i tifosi della Reggiana che hanno fatto il biglietto per il derby col Cesena, in programma domani ... Segnala ilrestodelcarlino.it