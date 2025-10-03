Vendemmia in Campania l' allarme di Confagricoltura | Aziende vitivinicole a rischio

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vendemmia in Campania mette a rischio il futuro delle aziende vitivinicole: la mancanza cronica di manodopera specializzata minaccia la sostenibilità economica delle imprese e la qualità della produzione. La carenza di personale qualificato sta colpendo l'intera filiera, dalla potatura alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vendemmia - campania

Vendemmia e mancanza di manodopera, Confagricoltura Campania: “Avellino tra le province più colpite” - La carenza cronica di manodopera sta mettendo sempre più in difficoltà le aziende vitivinicole campane, con particolare incidenza nelle province di Avellino, Caserta e Benevento. Secondo irpinianews.it

vendemmia campania allarme confagricolturaVendemmia: "Aziende vitivinicole a rischio per mancanza di manodopera" - Vendemmia, Confagricoltura Campania: "Aziende vitivinicole a rischio per mancanza di manodopera". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vendemmia Campania Allarme Confagricoltura