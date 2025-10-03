Venanzi per i cent' anni del Tempio ossario | Smarrite lezioni del Novecento
Con questa mattina fanno cent'anni dalla posa della prima pietra del Tempio ossario di Udine, che custodisce la memoria dei caduti italiani della città nella Grande guerra. All'interno della struttura è stata allestita per l'occasione una mostra ad essa dedicata tra con immagini storiche. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: venanzi - cent
Udine sul podio nazionale con due eccellenze! Il Mamm è stato incoronato Miglior Bar d’Italia 2026 e la Pizzeria alla Lampara ha conquistato lo Spicchio d’Oro nella guida Gambero Rosso. Il vicesindaco Venanzi ha consegnato loro una targa: “Orgog - facebook.com Vai su Facebook