vela riccardo pianesi mette la freccia e si porta al comando dei mondiali di kitesurf in sardegna

Il sorpasso di Riccardo Pianosi. L’azzurro si è attestato al comando della classifica generale al termine del quarto giorno di competizioni in quel di Quartu Sant’Elena, località della Sardegna teatro questo weekend dei Campionati Mondiali 2025 di vela, specialità formula Kite. Ottima prestazione per il nostro portacolori che, in una giornata contrassegnata dall’inizio delle Final Series, ha tenuto botta nei quattro segmenti, approfittando di un vuoto di sceneggiatura del diretto avversario Maximilian Maeder, adesso costretto ad inseguire al ridosso della top 3. Ma andiamo con ordine. Il velista italiano nello specifico ha iniziato la nuova fase con una dodicesima posizione, per poi centrare la prima nella seconda regata e l’ottava nella terza e nella quarta, arrivando così a 23 punti netti scavando un solco consistente sul primo inseguitore, divenuto lo svizzero Gian Stragiotti, secondo con 31. 🔗 Leggi su Oasport.it

