Vela Riccardo Pianesi mette la freccia e si porta al comando dei Mondiali di kitesurf in Sardegna
Il sorpasso di Riccardo Pianosi. L’azzurro si è attestato al comando della classifica generale al termine del quarto giorno di competizioni in quel di Quartu Sant’Elena, località della Sardegna teatro questo weekend dei Campionati Mondiali 2025 di vela, specialità formula Kite. Ottima prestazione per il nostro portacolori che, in una giornata contrassegnata dall’inizio delle Final Series, ha tenuto botta nei quattro segmenti, approfittando di un vuoto di sceneggiatura del diretto avversario Maximilian Maeder, adesso costretto ad inseguire al ridosso della top 3. Ma andiamo con ordine. Il velista italiano nello specifico ha iniziato la nuova fase con una dodicesima posizione, per poi centrare la prima nella seconda regata e l’ottava nella terza e nella quarta, arrivando così a 23 punti netti scavando un solco consistente sul primo inseguitore, divenuto lo svizzero Gian Stragiotti, secondo con 31. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vela - riccardo
Vela: Riccardo Pianosi secondo dopo il day-1 ai Mondiali Formula Kite
Vela, Riccardo Pianosi vince quattro regate di fila e aggancia Maeder in testa ai Mondiali di Formula Kite
Vela, Riccardo Pianosi resta in scia a Maeder dopo undici regate ai Mondiali di Formula Kite
Vela, Riccardo Pianosi resta in scia a Maeder dopo undici regate ai Mondiali di Formula Kite - - X Vai su X
Ottavo posto per il Friuli Venezia Giulia al Trofeo Coni a cui hanno partecipato i nostri atleti Riccardo Zavaldi, Triestina della Vela, in optimist e in Feva Anna Arlotta e Lara Petrovic @societanauticapietasjulia . Accompagnati dall'allenatrice Isabella Filippo della - facebook.com Vai su Facebook