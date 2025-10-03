Vela d' altura la Canottieri Palermo apre la stagione autunnale

San Francesco in barca. La Canottieri Palermo apre domani la stagione autunnale della vela d'altura con il 29° “Campionato del sabato” che si articolerà in quattro tappe. Queste le date di svolgimento: 4 e 18 ottobre e 8 e 22 novembre. Un tradizionale appuntamento di fine anno a chiusura di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

