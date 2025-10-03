Vaticano nuova uniforme per le Guardie svizzere Il giuramento il 4 ottobre

Tv2000.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Vaticano domani il giuramento delle nuove reclute delle Guardie Svizzere. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Vaticano, nuova uniforme per le Guardie svizzere. Il giuramento il 4 ottobre

vaticano nuova uniforme guardieNuova uniforme 'di anticamera' per la Guardia svizzera - A due giorni dal Giuramento di 23 nuove guardie svizzere, rimandato dopo la morte di papa Francesco, il corpo militare che difende il Pontefice dai tempi dei Lanzichenecchi, presenta una nuova divisa ... ansa.it scrive

vaticano nuova uniforme guardieGuardie Svizzere: «Ci sono sempre più pazzi, ubriachi e drogati ai varchi di confine, ma non c'è una minaccia terroristica» - Più che la minaccia del terrorismo che in Vaticano costituisce da sempre un elemento ben presente nel lavoro quotidiano di chi si occupa della sicurezza del Papa, è stato ... Da msn.com

