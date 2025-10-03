Vasco Translator Q1 una nuova dimensione nei traduttori
Milano, 3 ottobre 2025 – Vasco Electronics amplia la propria gamma con il lancio di Vasco Translator Q1, il traduttore più avanzato del brand. Dotato di tecnologie innovative, il dispositivo introduce funzionalità uniche nel settore, come la clonazione della voce dell’utente per traduzioni più naturali e la traduzione vocale in tempo reale durante le chiamate telefoniche. Vasco Translator Q1 rappresenta il prodotto premium di punta dell’azienda: è il dispositivo più all’avanguardia, resistente ed evoluto mai realizzato da Vasco. Progettato sia per l’utilizzo personale che professionale, si adatta perfettamente a contesti di viaggio, eventi internazionali, situazioni di emergenza e incontri di lavoro. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: vasco - translator
Con Vasco Translator, ogni viaggio si conclude con un lieto fine Le sfide che incontri lungo il cammino si trasformano in storie da raccontare, e ogni nuova avventura diventa un ricordo prezioso. Con Vasco Translator, il mondo diventa un luogo in cui sen - facebook.com Vai su Facebook
Tradurre con la nostra voce: arriva Vasco Translator Q1 - Vasco Translator Q1 traduce con la tua voce e le chiamate in 54 lingue. Scrive techprincess.it
Vasco Translator V4: un traduttore istantaneo tascabile che supporta 108 lingue sempre in tasca - Esiste, e non dovrai nemmeno consumare i dati del tuo cellulare per utilizzarlo. Secondo hwupgrade.it