Milano, 3 ottobre 2025 – Vasco Electronics amplia la propria gamma con il lancio di Vasco Translator Q1, il traduttore più avanzato del brand. Dotato di tecnologie innovative, il dispositivo introduce funzionalità uniche nel settore, come la clonazione della voce dell’utente per traduzioni più naturali e la traduzione vocale in tempo reale durante le chiamate telefoniche. Vasco Translator Q1 rappresenta il prodotto premium di punta dell’azienda: è il dispositivo più all’avanguardia, resistente ed evoluto mai realizzato da Vasco. Progettato sia per l’utilizzo personale che professionale, si adatta perfettamente a contesti di viaggio, eventi internazionali, situazioni di emergenza e incontri di lavoro. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Vasco Translator Q1, una nuova dimensione nei traduttori