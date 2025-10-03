Vasco Translator Q1 una nuova dimensione nei traduttori

Milano, 3 ottobre 2025 – Vasco Electronics amplia la propria gamma con il lancio di  Vasco Translator Q1, il traduttore più avanzato del brand. Dotato di tecnologie innovative, il dispositivo introduce funzionalità uniche nel settore, come la  clonazione della voce dell’utente  per traduzioni più naturali e la  traduzione vocale in tempo reale durante le chiamate telefoniche. Vasco Translator Q1  rappresenta il prodotto  premium di punta  dell’azienda: è il dispositivo più all’avanguardia, resistente ed evoluto mai realizzato da Vasco. Progettato sia per l’utilizzo personale che professionale, si adatta perfettamente a contesti di viaggio, eventi internazionali, situazioni di emergenza e incontri di lavoro. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

