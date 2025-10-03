Varsavia accende i riflettori sul Running Europe Tour | ci sono anche Palermo e Malta
Tutto pronto nella capitale polacca per il debutto del Running Europe Tour, il nuovo circuito internazionale che unisce tre grandi eventi del podismo europeo: la Biegnij Warszawo 10K (4 ottobre), la Palermo International Half Marathon (19 ottobre) e la Zurrieq Half Marathon & 10K by Malta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
