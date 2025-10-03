Varriale Rai | il giornalista licenziato ma il vero motivo non sarebbe legato alla condanna L’indiscrezione

Inter News 24 Varriale licenziato dalla Rai: ma il vero motivo non sarebbe legato alla condanna. L’indiscrezione sulla fine del rapporto con l’emittente. Enrico Varriale, storico volto di Rai Sport e vicedirettore dell’emittente, è stato licenziato dalla Rai. L’azienda di Viale Mazzini ha comunicato la decisione con una nota che fa riferimento a una “giusta causa”, una formula che sancisce la rottura definitiva e immediata del rapporto di lavoro. La notizia giunge dopo la recente condanna in primo grado di Varriale per stalking e lesioni, con un secondo procedimento penale ancora in corso. Tuttavia, secondo fonti interne alla Rai, la motivazione ufficiale non sarebbe legata alle vicende giudiziarie del giornalista. 🔗 Leggi su Internews24.com

