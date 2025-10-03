Varriale Rai | il giornalista licenziato ma il vero motivo non sarebbe legato alla condanna L’indiscrezione
Inter News 24 Varriale licenziato dalla Rai: ma il vero motivo non sarebbe legato alla condanna. L’indiscrezione sulla fine del rapporto con l’emittente. Enrico Varriale, storico volto di Rai Sport e vicedirettore dell’emittente, è stato licenziato dalla Rai. L’azienda di Viale Mazzini ha comunicato la decisione con una nota che fa riferimento a una “giusta causa”, una formula che sancisce la rottura definitiva e immediata del rapporto di lavoro. La notizia giunge dopo la recente condanna in primo grado di Varriale per stalking e lesioni, con un secondo procedimento penale ancora in corso. Tuttavia, secondo fonti interne alla Rai, la motivazione ufficiale non sarebbe legata alle vicende giudiziarie del giornalista. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: varriale - giornalista
Varriale dà i numeri al mercato della Juve: «Quella società è stata la migliore, ma ai bianconeri do questo voto». La valutazione del giornalista
La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni
Rai, salta Enrico Varriale: il giornalista sportivo licenziato "per giusta causa"
La Rai ha licenziato il giornalista sportivo Enrico Varriale con una risoluzione per giusta causa. A comunicarlo è stato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, attraverso una mail condivisa con l’intera redazione. Non conosciamo i motivi veri del licenziamento ( - facebook.com Vai su Facebook
#Varriale È stato licenziato dalla Rai Enrico Varriale, 65 anni, giornalista sportivo di Na, che nel giugno scorso era stato condannato, in primo grado, per stalking e lesioni ai danni di una donna. Sui social molti hanno esultato per il cartellino rosso appioppato - X Vai su X
Varriale licenziato dalla Rai dopo la condanna per lesioni e stalking - ''In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale''. Riporta tuttosport.com
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking - Due i procedimenti penali aperti, già arrivata una sentenza di primo grado ... Come scrive quotidiano.net