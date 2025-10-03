Varriale impugnerà il licenziamento | Decisione tendenziosa
Enrico Varriale darà battaglia. L’ex vicedirettore dello sport alla Rai, dopo la notizia del licenziamento legato al procedimento penale per cui è stato condannato in primo grado, ha risposto con una nota stampa. Come riportato da Repubblica, Varriale ha spiegato: «Ricordando il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, considero tendenziose e provocatorie le indiscrezioni di alcuni organi di stampa che, citando “fonti ufficiose Rai”, ipotizzano altre ragioni alla base della decisione aziendale. Ribadisco la mia fiducia nei Giudici e resto convinto che, sia in sede penale che giuslavoristica, riuscirò a dimostrare la bontà delle mie ragioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: varriale - impugner
