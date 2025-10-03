Varriale | Ho fiducia nei giudici ricordo che esiste presunzione di innocenza

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Ricordando il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, considero tendenziose e provocatorie le indiscrezioni di alcuni organi di stampa che, citando 'fonti ufficiose Rai', ipotizzano altre ragioni alla base della decisione aziendale. Ribadisco la mia fiducia nei Giudici e resto convinto che, sia in sede penale che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: varriale - fiducia

varriale ho fiducia giudiciVarriale, 'fiducia in giudici, dimostrerò bontà mie ragioni' - "Ribadisco la mia fiducia nei giudici e resto convinto che, sia in sede penale che giuslavoristica, riuscirò a dimostrare la bontà delle mie ragioni, a cominciare dalla impugnativa del licenziamento, ... Lo riporta msn.com

Enrico Varriale: "Ho fiducia nei giudici. La Rai già condannata una volta, dimostrerò la bontà delle mie ragioni" - Il giornalista, licenziato dalla Rai "per giusta causa", impugna il provvedimento, rivendica la presunzione d'innocenza e si dice fiducioso di ... Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Varriale Ho Fiducia Giudici