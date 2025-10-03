Varriale doppia sfida tra tribunali e Rai | pronto a difendermi fino in fondo
Enrico Varriale affida a una nota la propria versione sui fatti che hanno portato al suo licenziamento da Rai, confermando totale fiducia nei giudici e ricordando il principio di presunzione di innocenza. Nel testo, visionato da Sbircia la Notizia Magazine, il cronista sportivo rivendica il diritto di difendersi sia sul piano penale sia su quello . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La Rai ha licenziato per "giusta causa" Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport. Il provvedimento è legato a due procedimenti penali: a giugno il giornalista è stato condannato in primo grado a 10 mesi per stalking e lesioni alla ex compagna; è inoltre a pr