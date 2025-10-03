Vandalizzata la segreteria della presidente della commissione anticamorra

La segreteria politica a Pianura, quartiere di Napoli, di Carmela Rescigno, presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania e consigliere regionale della Lega, è stata vandalizzata. Ignoti hanno tentato di dare alle fiamme la porta di ingresso. "Quella sede è un punto di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: vandalizzata - segreteria

IL MATTINO: “ACCADE A PIANURA (NA), VANDALIZZATA LA SEGRETERIA DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTI- CAMORRA”. “Incendiato l'ingresso della segreteria politica di Carmela Rescigno, presidente della commissione Anticamorra - X Vai su X

Vandalizzata a Pianura la segreteria della presidente della commissione Anticamorra - La segreteria politica a Pianura, quartiere di Napoli, di Carmela Rescigno, presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania e consigliere regionale della Lega, è' ... Come scrive msn.com

Campania, Segreteria vandalizzata. Nappi (Lega): “Solidarietà e vicinanza a Rescigno” - "Lascia sconcertati l'atto vandalico registrato nella notte a Pianura, e che ha colpito la sede della segreteria politica di Carmela ... Si legge su sciscianonotizie.it