Vandalismo pro Pal a Firenze | blocchi di cemento sui binari della stazione
Anche Firenze è stata colpita dalla violenza pro Pal. Alta tensione e gravi disagi alla stazione di San Maria Novella, dove il corteo a sostegno della Flotilla ha provocato danni alla mobilità e all’ordine pubblico. Partita da Piazza Indipendenza, la manifestazione ha percorso via Nazionale fino a raggiungere la stazione. Gli attivisti hanno lanciato bombe carta, bottiglie e fumogeni contro i cordoni delle forze dell'ordine. Successivamente, centinaia di persone sono riuscite a occupare fisicamente parte dei binari, esponendo striscioni e bloccando la circolazione ferroviaria. Ma non solo. Al grido di “Palestina libera”, “Firenze lo sa da quale parte stare” e “Stop genocidio” - senza dimenticare l'immarcescibile "Bella ciao" - i pro Pal hanno posizionato transenne e blocchi di cemento sui binari, impedendo il transito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
