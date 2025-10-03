Valter Mainetti | la Città della Salute e della Ricerca prende forma alle porte di Milano
Un nuovo modello di polo ospedaliero su una superficie di 150.000 mq, distribuiti in dieci edifici per un totale di 750 posti letto Dopo anni di attesa, arriva una svolta importante per uno dei progetti più ambiziosi del panorama sanitario italiano. Valter Mainetti, Presidente e Amministrator. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: valter - mainetti
Valter Mainetti sulla ricorrenza della nascita di Aldo Moro: "Ci educava al senso dello Stato e al valore della partecipazione democratica"
Valter Mainetti: “Aldo Moro educava al senso dello Stato e al valore della partecipazione democratica”
Valter Mainetti su Moro: “Ci educava al senso dello Stato”
Con Valter Mainetti la Città della Salute avanza: innovazione e crescita per la sanità di Milano - Si apre una nuova fase per uno dei progetti più ambiziosi del panorama sanitario italiano. Segnala iltempo.it
L’imprenditore Valter Mainetti indagato per bancarotta dai pm di Roma. “Disposto a interrogatorio, nessun danno a terzi” - L’imprenditore Valter Mainetti è indagato dalla Procura di Roma che gli contesta il reato di bancarotta. Secondo ilfattoquotidiano.it