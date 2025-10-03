Valorant ecco come sarà l’eSport nel 2026 | Riot Games anticipa le novità

Con la conclusione della stagione 2025 in vista, la gaming house californiana condivide i dettagli della prossima stagione dell’eSport di VALORANT. Nel 2026 ci saranno più eventi, nuovi formati e un’incredibile opportunità per le squadre Challengers in cerca di un’opportunità per il Champions. Gli eventi globali del VCT si svolgeranno in tre diversi continenti nel 2026: Masters Santiago: il primo evento globale VCT di sempre in LATAM, nonché la prima volta che Riot torna in Sud America dal LOCKIN.. Masters London: il debutto del Regno Unito come ospite di eventi internazionali, che riporta il VCT in Europa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

