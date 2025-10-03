Valeria Vassallo di Canale 5 annuncia la gravidanza | Un cuore in più che batte con noi

Una notizia che porta con sé gioia e speranza arriva dal mondo della televisione. Valeria Vassallo, volto noto di Canale 5 grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, ha annunciato di essere in dolce attesa. L’ex concorrente del programma di Maria De Filippi aspetta un figlio dal compagno Vincenzo Varrica, con cui condivide una relazione dal 2020. La coppia ha scelto di condividere questa splendida novità attraverso i social, raccontando con emozione come tutto sia iniziato «con un semplice brindisi». Il pubblico televisivo ricorda bene il suo percorso: entrò a Temptation Island con il fidanzato di allora, Roberto Ranieri, con il quale aveva una storia di sette anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Valeria Vassallo di Canale 5 annuncia la gravidanza: “Un cuore in più che batte con noi”

