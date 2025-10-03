Valditara | La Costituzione mette la persona al centro della democrazia Dignità pace e famiglia siano valori imprescindibili

L’avvio del progetto “Viaggio in Italia: La Corte Costituzionale nelle scuole 20252026” ha portato al Liceo classico statale Giulio Cesare di Roma non solo i giudici costituzionali, ma anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha voluto proporre una riflessione agli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Fondi alle scuole paritarie, scontro aperto tra Governo e sindacati: Meloni e Valditara puntano sulla libertà educativa, Flc Cgil invoca la Costituzione

Signor Ministro Valditara, in qualità di insegnante, sento il dovere di chiarire un punto che riguarda non solo la mia categoria, ma la missione stessa della scuola. Lei ha affermato che i docenti non possono prendere posizione sulla tragedia di Gaza. Si tratta di Vai su Facebook

Maturità, Valditara: “Non basta saper tradurre un testo o conoscere gli algoritmi se la scuola non porta ad essere maturi” - Oggi, 1° ottobre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha visitato alcune scuole in Calabria. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Valditara: “Social senza limiti e famiglie senza bussola. Servono valori forti e sanzioni efficaci” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha analizzato durante l'evento milanese organizzato da Il Giornale il rapporto tra social network e degenerazione dei comportamenti giovan ... Riporta orizzontescuola.it