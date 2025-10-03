Vagnozzi | Sinner in crisi? Ha vinto 2 Slam quest’anno e fa finali ogni settimana
Il coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport sul ciclo di successi del tennista altoatesino numero 2 al mondo e i momenti di difficoltà vissuti quest’anno. L’intervista a Simone Vagnozzi, coach di Sinner. La finale degli US Open ha davvero cambiato qualcosa? « La sconfitta di New York a mio parere non è così sorprendente. In quel momento Alcaraz stava psicologicamente, fisicamente e tennisticamente meglio di Jannik. Però non dobbiamo dimenticarci che anche lui ha vissuto cinque mesi di difficoltà, e pensare che oggi si prova a far passare Jannik come un giocatore in crisi in un anno in cui ha vinto 2 Slam e fa finale tutte le settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
