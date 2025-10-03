Vagnozzi | 15 anni al fianco di Sinner Cahill pronto a restare

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio di Jannik Sinner e del suo allenatore Simone Vagnozzi continua a tenere con il fiato sospeso il pubblico degli appassionati: fra sogni di lunga durata, il rebus Darren Cahill e un 2025 già ricco di interrogativi, la coppia azzurra resta al centro del dibattito tennistico. Uno sguardo al futuro del duo Sinner-Vagnozzi Quando, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

vagnozzi 15 anni al fianco di sinner cahill pronto a restare

© Sbircialanotizia.it - Vagnozzi: 15 anni al fianco di Sinner, Cahill pronto a restare

In questa notizia si parla di: vagnozzi - anni

Sinner, Vagnozzi: “Spero di allenarlo per altri 15 anni. Cahill? Penso resterà”

vagnozzi 15 anni fiancoSinner, Vagnozzi: "Spero di allenarlo per altri 15 anni. Cahill? Penso resterà" - Oggi, venerdì 3 ottobre, Simone Vagnozzi parla di Jannik Sinner, del suo futuro e non solo: "L'obiet ... Lo riporta msn.com

vagnozzi 15 anni fiancoVagnozzi: "Cambiare aiuta a vincere" - «In campo, l’impegno e la serietà che metto con Jannik sono identici a quelli che ho riservato a ogni mio giocatore. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vagnozzi 15 Anni Fianco