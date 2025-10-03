Vaccini l’Asl avvia la campagna antinfluenzale con i medici di base

Tempo di lettura: < 1 minuto Al via la Campagna di Vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Asl di Avellino, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. La vaccinazione è gratuita e raccomandata per: Bambini tra i 6 mesi e 6 anni. Persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Donne in gravidanza. Persone con patologie acute e croniche. Operatori sanitari e di pubblica utilità. È possibile sottoporsi alla vaccinazione presso lo studio del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, oppure rivolgersi al Distretto Sanitario di appartenenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

