Vaccini l’Asl avvia la campagna antinfluenzale con i medici di base
Tempo di lettura: < 1 minuto Al via la Campagna di Vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Asl di Avellino, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. La vaccinazione è gratuita e raccomandata per: Bambini tra i 6 mesi e 6 anni. Persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Donne in gravidanza. Persone con patologie acute e croniche. Operatori sanitari e di pubblica utilità. È possibile sottoporsi alla vaccinazione presso lo studio del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, oppure rivolgersi al Distretto Sanitario di appartenenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dal 1° ottobre prende avvio la Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale di Regione Lombardia. I vaccini saranno disponibili anche presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, sia per i pazienti ricoverati che per quelli ambulatoriali. - facebook.com Vai su Facebook
La Lombardia avvia campagna antinfluenzale, 2,7 milioni di dosi - La Regione ha distribuito oltre 2,7 milioni di dosi con l'obiettivo di superare i risultati record della stagione sco ... Come scrive msn.com
Influenza: Aifa, “11 vaccini autorizzati, arma di prevenzione più sicura ed efficace”. A inizio ottobre parte la campagna 2025-2026 - Sono 11 i vaccini autorizzati dall’Aifa e dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per la campagna antinfluenzale 2025- Scrive agensir.it