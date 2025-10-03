Vacanze romane – Rerum Novarum lo show di teatro danza che celebra Roma

Arriva il progetto teatrale originale Vacanze romane – Rerum Novarum che intreccia danza, parola e musica in una narrazione visionaria, tra storia, spiritualità e tradizione. Debutta Vacanze romane – Rerum Novarum, un progetto teatrale innovativo che intreccia danza, dialoghi e musica per raccontare storia e spiritualità attraverso un viaggio emozionante nella città eterna. Lo spettacolo, prodotto da The Movement srls con il sostegno della Regione Lazio, vede protagonisti Gabriele Rossi e Valentina Rancini in un percorso artistico tra amore e scoperta che celebra Roma nell’anno del Giubileo. Gli spettacoli si svolgeranno il 5 ottobre alle ore 18. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

