Vacanze romane – Rerum Novarum lo show di teatro danza che celebra Roma
Arriva il progetto teatrale originale Vacanze romane – Rerum Novarum che intreccia danza, parola e musica in una narrazione visionaria, tra storia, spiritualità e tradizione. Debutta Vacanze romane – Rerum Novarum, un progetto teatrale innovativo che intreccia danza, dialoghi e musica per raccontare storia e spiritualità attraverso un viaggio emozionante nella città eterna. Lo spettacolo, prodotto da The Movement srls con il sostegno della Regione Lazio, vede protagonisti Gabriele Rossi e Valentina Rancini in un percorso artistico tra amore e scoperta che celebra Roma nell’anno del Giubileo. Gli spettacoli si svolgeranno il 5 ottobre alle ore 18. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: vacanze - romane
‘Vacanze romane’ di Haaland, da Fontana di Trevi a Piazza di Spagna
Vacanze romane: tutto quello che c’è da sapere sul film
GUIDA TV 14 AGOSTO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI VACANZE ROMANE
Durante la Fashion Week, una selezione di film sfila tra Cineteca Milano Arlecchino, Cinema Mexico e Cinema Palestrina. Da "Vacanze romane" a "In the Mood for Love" - facebook.com Vai su Facebook
Roma celebra il Giubileo con “Vacanze romane – Rerum Novarum” - Roma – È stato presentato in anteprima “Vacanze romane – Rerum Novarum”, un progetto teatrale che unisce danza, dialoghi e musica in uno spettacolo ... Riporta msn.com