Usa ritrovate email fra Ceo sionista di Oracle Ellison e ex ambasciatore israeliano Prosor il miliardario | Rubio è pro-Israele ok a finanziamento da $5mln
Le email rubate fra Ellison e l'ambasciatore israeliano all'Onu Prosor mostrano che il magnate tech volle verificare la fedeltà di Rubio a Tel Aviv prima di sostenerne l’ascesa politica con milioni di dollari Il Ceo sionista di Oracle Larry Ellison è stato inchiodato: delle email risalenti al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ritrovate - email
Buongiorno Insegnanti, per chi fosse interessato al webinar “Interpretazione del disegno infantile”, può contattarmi via email. In allegato trovate la locandina con tutte le informazioni! A tutti i partecipanti verranno forniti: Registrazione del webinar Slide in P - facebook.com Vai su Facebook
Miss USA CEO Laylah Rose Speaks Out amid Reports That She's Been Replaced by the Pageant - 4, pageant coach and judge Thom Brodeur announced on his Instagram that he would be acquiring the Miss USA and Miss Teen USA pageants Rose dismissed the claim in a post to the Miss ... Segnala yahoo.com
Miss USA CEO Laylah Rose Speaks Out amid Reports That She's Been Replaced by the Pageant - 4 and taking over as chairman, president and CEO from Rose Tabitha Parent is a writer at PEOPLE covering ... Secondo people.com