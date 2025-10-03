Usa ritrovate email fra Ceo sionista di Oracle Ellison e ex ambasciatore israeliano Prosor il miliardario | Rubio è pro-Israele ok a finanziamento da $5mln

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le email rubate fra Ellison e l'ambasciatore israeliano all'Onu Prosor mostrano che il magnate tech volle verificare la fedeltà di Rubio a Tel Aviv prima di sostenerne l’ascesa politica con milioni di dollari Il Ceo sionista di Oracle Larry Ellison è stato inchiodato: delle email risalenti al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Usa, ritrovate email fra Ceo sionista di Oracle Ellison e ex ambasciatore israeliano Prosor, il miliardario: "Rubio è pro-Israele, ok a finanziamento da $5mln"

