Usa il presidente della Fcc testimonierà in Senato sul caso Kimmel

Il presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr ha accettato l’invito a presentarsi davanti alla Commissione Commercio del Senato per fornire chiarimenti sulla sospensione temporanea del programma di Jimmy Kimmel da parte della Abc. L’audizione, secondo quanto riportato da Semafor non ha ancora una data ufficiale ma potrebbe tenersi nel mese di novembre. Oltre a Carr, i senatori ascolteranno anche due membri della Fcc: la repubblicana Olivia Trusty e la democratica Anna Gomez. L’indagine mira a chiarire i commenti rilasciati da Carr in un podcast conservatore, nei quali aveva lasciato intendere che la Fcc avrebbe potuto esaminare accuse di « distorsione delle notizie » rivolte alle emittenti affiliate alla Abc se non avessero sospeso il talk show del comico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
