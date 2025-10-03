Uova contro la sede di Pro Vita & Famiglia L' assalto di Pd e Cgil

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alcuni militanti del Pd e della Cgil che sfilavano a Roma per Gaza, una volta arrivati a Viale Manzoni, hanno lanciato delle uova contro la sede nazionale d i Pro Vita & Famiglia e hanno intonato cori offensivi come “Pro Vita, Pro Vita, vaffanc*lo”. L’associazione pro-life denuncia l’episodio come il diciottesimo attacco vandalico contro la propria sede negli ultimi quattro anni motivato. “Che si tratti di manifestare per l’ambiente, la pace, la violenza di genere o altro, per la sinistra ogni occasione è utile per aggredirci, questa pericolosa escalation deve finire”, afferma Antonio Brandi, presidente della Onlus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

uova contro la sede di pro vita amp famiglia l assalto di pd e cgil

© Ilgiornale.it - Uova contro la sede di Pro Vita & Famiglia. L'assalto di Pd e Cgil

In questa notizia si parla di: uova - sede

Cisl: a Prato uova contro sede sindacato, nessuna rivendicazione - Questa volta a Prato, dove ignoti hanno lanciato, nella notte, tre uova contro la sede locale del sindacato di Bonanni ... Come scrive ilsecoloxix.it

uova contro sede proSciopero pro Gaza, studenti dei licei lanciano uova a Roma - Gli studenti dei licei romani hanno lanciato uova e altri oggetti contro la porta dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, denunciando il divieto di parlare del genocidio di Gaza nelle scuole. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Uova Contro Sede Pro