Uova contro la sede di Pro Vita & Famiglia L' assalto di Pd e Cgil
Questa mattina alcuni militanti del Pd e della Cgil che sfilavano a Roma per Gaza, una volta arrivati a Viale Manzoni, hanno lanciato delle uova contro la sede nazionale d i Pro Vita & Famiglia e hanno intonato cori offensivi come “Pro Vita, Pro Vita, vaffanc*lo”. L’associazione pro-life denuncia l’episodio come il diciottesimo attacco vandalico contro la propria sede negli ultimi quattro anni motivato. “Che si tratti di manifestare per l’ambiente, la pace, la violenza di genere o altro, per la sinistra ogni occasione è utile per aggredirci, questa pericolosa escalation deve finire”, afferma Antonio Brandi, presidente della Onlus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
