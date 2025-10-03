Uomo uccide figlia di 13 mesi in esorcismo lungo 30 ore

Newsner.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo del Texas che ha ucciso la figlia di 13 mesi della sua ragazza in un atto atroce descritto dai pubblici ministeri come un “esorcismo” è stato giustiziato. Secondo il Daily Mail, Blaine Milam, 35 anni, ha ricevuto l’iniezione letale giovedì scorso all’interno del penitenziario statale del Texas a Huntsville. Milam era nel braccio della morte dal 2008, dopo la condanna per l’ omicidio di Amora Rose Carson, la figlia di 13 mesi della sua allora fidanzata. I pubblici ministeri sostengono che la piccola Amora sia stata vittima di abusi prima della sua morte nella roulotte di Milam. All’epoca, Milam e la madre di Amora, Jesseca Carson, affermarono che lui stava praticando un “esorcismo” sulla bambina nel tentativo di espellere un demone dal suo corpo. 🔗 Leggi su Newsner.it

uomo uccide figlia di 13 mesi in esorcismo lungo 30 ore

© Newsner.it - Uomo uccide figlia di 13 mesi in “esorcismo” lungo 30 ore

In questa notizia si parla di: uomo - uccide

Australia: uccide due poliziotti, è caccia a uomo armato

Marotta, tragedia a festa compleanno: uomo armato uccide madre festeggiata e ferisce nonna

Tragedia a Marotta durante festa: uomo armato irrompe e uccide madre della festeggiata

uomo uccide figlia 13Uccide moglie e un figlio nel Beneventano, l'uomo ha confessato. Gravissima la figlia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uccide moglie e un figlio nel Beneventano, l'uomo ha confessato. tg24.sky.it scrive

uomo uccide figlia 13Uccide la moglie e un figlio, Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi; i figli colpiti in casa, poi la fuga - Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Uomo Uccide Figlia 13