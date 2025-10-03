Uomo uccide figlia di 13 mesi in esorcismo lungo 30 ore

Un uomo del Texas che ha ucciso la figlia di 13 mesi della sua ragazza in un atto atroce descritto dai pubblici ministeri come un “esorcismo” è stato giustiziato. Secondo il Daily Mail, Blaine Milam, 35 anni, ha ricevuto l’iniezione letale giovedì scorso all’interno del penitenziario statale del Texas a Huntsville. Milam era nel braccio della morte dal 2008, dopo la condanna per l’ omicidio di Amora Rose Carson, la figlia di 13 mesi della sua allora fidanzata. I pubblici ministeri sostengono che la piccola Amora sia stata vittima di abusi prima della sua morte nella roulotte di Milam. All’epoca, Milam e la madre di Amora, Jesseca Carson, affermarono che lui stava praticando un “esorcismo” sulla bambina nel tentativo di espellere un demone dal suo corpo. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Uomo uccide figlia di 13 mesi in “esorcismo” lungo 30 ore

