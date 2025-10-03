Uomo disperso per nubifragio | si cerca anche in mare e con l' elicottero
OSTUNI - Dell'auto resta solo un ammasso di lamiere contorte, ma del conducente ancora nessuna traccia. Proseguono senza sosta le ricerche di Oronzo Epifani, ostunese di 63 anni, disperso dalla tarda serata di ieri (giovedì 2 ottobre) nella zona di Ostuni. L'uomo risulta irreperibile dopo che la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: uomo - disperso
Ostuni, uomo disperso dopo il nubifragio: ricerche in corso sul litorale - Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in auto insieme alla moglie nella zona di Torre Pozzelle, nei pressi di Gorgognolo, lungo il litorale di Ostuni. Lo riporta ostuninotizie.it
