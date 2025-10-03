Uomini e Donne Rosario Guglielmi cambia vita | Ho i brividi a ripensarci

Dopo tre anni in un'azienda di Milano, Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne, annuncia un cambio radicale: lascia il lavoro per dedicarsi a un nuovo progetto personale. Rosario Guglielmi è tornato sui social dopo un periodo di silenzio, e ha subito condiviso con i suoi follower una notizia importante: cambierà lavoro. Noto al pubblico per la partecipazione a Temptation Island con l'ex fidanzata Lucia Ilardo e per la brevissima esperienza sul trono di Uomini e Donne, l'ex protagonista del piccolo schermo ha deciso di dedicarsi a un nuovo progetto. La sua esperienza a Uomini e Donne si è interrotta quasi subito, quando, durante la prima puntata del suo trono, Maria De Filippi lo aveva allontanato dal programma dopo che l'ex compagna Lucia Ilardo aveva rivelato di aver . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Rosario Guglielmi cambia vita: “Ho i brividi a ripensarci”

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne (@uominiedonne) - X Vai su X

Anche se negli ultimi anni la rappresentazione di uomini e donne nei media ha cercato di superare gli stereotipi, troppo spesso li ritroviamo. Mascherati, ripresentati con nuove forme o nascosti dietro una facciata. È quello che abbiamo scoperto nel quarto e ult - facebook.com Vai su Facebook

Rosario Guglielmi lascia il lavoro in azienda dopo Temptation Island e Uomini e Donne: cosa farà ora - Dopo l'esperienza a Temptation Island e la brevissima parentesi Uomini e Donne, Rosario Guglielmi ha deciso di lasciare il lavoro da product manager per ... Riporta fanpage.it

Rosario torna sui social dopo Temptation Island ed Uomini e Donne: “Percorso turbolento” - Dopo l'esperienza a Temptation Island e la cacciata dal Trono di Uomini e Donne, Rosario Guglielmi riappare sui social e svela come sta ora. Come scrive tuttosulgossip.it