Uomini e Donne intervista esclusiva a Giuseppe Molonia | Rosanna mi disse che voleva tornare nel programma Viviana? Magia

Comingsoon.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Molonia, volto del trono over di Uomini e Donne, si racconta ai microfoni di Comingsoon.it, parlando della fine della relazione con Rosanna Siino e della sua favola d'amore che sta vivendo con la compagna Viviana. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, intervista esclusiva a Giuseppe Molonia: "Rosanna mi disse che voleva tornare nel programma, Viviana? Magia"

In questa notizia si parla di: uomini - donne

