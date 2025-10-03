Uomini e Donne frecciatina di Cristina a Gianmarco? Spunta il nome di Martina
Sembrava essere finita con toni pacati la relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ex coppia nata nello studio di Uomini e Donne. A meno di quattro mesi dalla scelta andata in onda nel programma di Maria De Filippi, i due hanno annunciato la separazione, ma il clima sereno è durato poco. Dopo un primo comunicato distensivo da parte dell’ex tronista, Cristina ha deciso di raccontare la sua verità, con parole molto diverse e dal tono decisamente più amaro. La versione di Cristina Ferrara: “Troppe volte mi sono sentita sbagliata”. Il post condiviso da Cristina Ferrara aveva subito acceso il dibattito. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne (@uominiedonne) - X Vai su X
Anche se negli ultimi anni la rappresentazione di uomini e donne nei media ha cercato di superare gli stereotipi, troppo spesso li ritroviamo. Mascherati, ripresentati con nuove forme o nascosti dietro una facciata. È quello che abbiamo scoperto nel quarto e ult - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, Cristina Ferrara lancia una frecciatina a Gianmarco Steri? - Su Instagram, Cristina Ferrara condivide un pensiero che ha tutta l'aria di essere una frecciatina a Gianmarco Steri. Riporta msn.com
Uomini e Donne, Cristina Ferrara lancia una frecciatina a Gianmarco: “Le risposte arrivano” - A pochi mesi dall'inizio della loro storia d'amore nata a Uomini e Donne Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono detti addio. Scrive ilsipontino.net