Uomini e Donne Eleonora Rocchini racconta alcuni retroscena della sua esperienza e poi svela | Farei L' Isola dei Famosi

Comingsoon.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eleonora Rocchini ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne come corteggiatrice di Oscar Branzani e parlato della possibilità di partecipare a qualche altro reality show come L'Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne eleonora rocchini racconta alcuni retroscena della sua esperienza e poi svela farei l isola dei famosi

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Eleonora Rocchini racconta alcuni retroscena della sua esperienza e poi svela: "Farei L'Isola dei Famosi"

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

uomini donne eleonora rocchiniEleonora Rocchini sulla rottura con Oscar Branzani: “Mi ritrovavo la macchina rigata, è stato un trauma” - Eleonora Rocchini ripercorre in un'intervista uno dei momenti più difficili della sua vita, quello successivo alla rottura con Oscar Branzani ... Da fanpage.it

uomini donne eleonora rocchiniUomini e Donne, Eleonora Rocchini ricorda la rottura con Oscar Branzani/ “Ho subito bullismo mediatico” - Eleonora Rocchini svela dettagli inediti sulla storia con l'ex Oscar Branzani: cos'ha detto ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Eleonora Rocchini