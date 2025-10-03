Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 3 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 3 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata l’esterna di Flavio e Denise che divide il parterre, in particolare la corteggiatrice Sara. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dall’esterna di Cristiana. La tronista è uscita con Manuel. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 3 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (3 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne (@uominiedonne) - X Vai su X

Anche se negli ultimi anni la rappresentazione di uomini e donne nei media ha cercato di superare gli stereotipi, troppo spesso li ritroviamo. Mascherati, ripresentati con nuove forme o nascosti dietro una facciata. È quello che abbiamo scoperto nel quarto e ult - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e donne, anticipazioni: Isabella perde le staffe e dà due schiaffi a Christian - Nel corso della registrazione del 30 settembre, Isabella ha dato due sberle a Christian prima di chiudere la loro conoscenza ... Da it.blastingnews.com

Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella perde la pazienza e volano schiaffi in studio - Ieri, martedì 30settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Si legge su comingsoon.it