Uno studio svela di cosa hanno più paura i liguri

Genovatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno milioni di italiani si rivolgono a Google per trovare risposte su salute e benessere. Ma quando si parla di fobie, quali sono quelle che più incuriosiscono le persone? E come cambiano nelle diverse regioni? In Liguria domina la paura del buio.Una nuova analisi di Unobravo, servizio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studio - svela

Covid, ecco perché può causare trombosi, studio svela ruolo chiave di un enzima

Studenti “gifted”, ma soli: uno studio svela perché i più bravi in classe spesso non trovano amici e si sentono osservati

Canta che ti passa! Uno studio internazionale svela come il canto dei genitori migliori l’umore dei neonati e rafforzi il legame affettivo già nei primi mesi di vita

studio svela cosa hannoStudio svela che la sicurezza dei voli in Europa è minacciata dalla ricerca del profitto - Un nuovo studio dell'Università di Ghent getta un'ombra sulla sicurezza dei voli in Europa, che sarebbe minacciata da contratti atipici e dalla ricerca ... fanpage.it scrive

studio svela cosa hannoCome viene usato ChatGPT: lo studio che svela davvero cosa fanno le persone con l’AI generativa - Uno studio NBER analizza oltre 1,5 milioni di conversazioni: ecco come viene usato ChatGPT tra lavoro, vita quotidiana e decisioni. Scrive digitalic.it

Cerca Video su questo argomento: Studio Svela Cosa Hanno