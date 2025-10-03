Uno sciame di droni è stato avvistato su una base aerea della Nato

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi avvistamenti di droni non identificati sono stati registrati in Germania e Belgio, riaccendendo i timori sulle vulnerabilità delle infrastrutture critiche europee e sullo spettro dello spionaggio, in un contesto già segnato dalle tensioni sulla sicurezza continentale. A Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciame - droni

Sciame di droni russi su Odessa: almeno un morto e diversi feriti

Sciame di droni sui cieli polacchi, Varsavia chiama l’articolo 4 della Nato: cosa può succedere

Lo sciame e lo scudo. Per una difesa europea dai droni

sciame droni 232 statoUno sciame di droni vola sulle infrastrutture critiche e militari tedesche. I sospetti sulla Russia - Dopo gli episodi nel resto d’Europa, cresce anche a Berlino il sospetto che almeno uno sciame di droni spia possa essere stato fatto partire in un’operazione mirata, per esempio da una delle navi che ... Secondo ilfoglio.it

Sciame di droni russi su Odessa: almeno un morto e diversi feriti - La città di Odessa, nel sud dell'Ucraina, &#232; stata bersaglio di un massiccio attacco di droni nella notte, nel quale è stata uccisa almeno una persona, mentre diverse altre sono state ferite, secondo ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sciame Droni 232 Stato