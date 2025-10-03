Uno sciame di droni è stato avvistato su una base aerea della Nato

Nuovi avvistamenti di droni non identificati sono stati registrati in Germania e Belgio, riaccendendo i timori sulle vulnerabilità delle infrastrutture critiche europee e sullo spettro dello spionaggio, in un contesto già segnato dalle tensioni sulla sicurezza continentale. A Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: sciame - droni

Sciame di droni russi su Odessa: almeno un morto e diversi feriti

Sciame di droni sui cieli polacchi, Varsavia chiama l’articolo 4 della Nato: cosa può succedere

Lo sciame e lo scudo. Per una difesa europea dai droni

Il Mattino. . Secondo il generale «è realisticamente possibile che uno sciame di droni possa arrivare anche in Italia e in altre parti d'Europa. I droni cosiddetti quadricotteri, leggeri, hanno una percorrenza massima di 30-40 chilometri e possono essere lanciati p - facebook.com Vai su Facebook

Intorno alle 20:30 di ieri uno sciame di droni è stato avvistato sulla base militare delle isole Styrkoe och Tjurkoe, nel sud della Svezia . Secondo Sveriges Radio - servizio pubblico svedese- la polizia ha potuto osservare i droni in volo. - X Vai su X

Uno sciame di droni vola sulle infrastrutture critiche e militari tedesche. I sospetti sulla Russia - Dopo gli episodi nel resto d’Europa, cresce anche a Berlino il sospetto che almeno uno sciame di droni spia possa essere stato fatto partire in un’operazione mirata, per esempio da una delle navi che ... Secondo ilfoglio.it

Sciame di droni russi su Odessa: almeno un morto e diversi feriti - La città di Odessa, nel sud dell'Ucraina, è stata bersaglio di un massiccio attacco di droni nella notte, nel quale è stata uccisa almeno una persona, mentre diverse altre sono state ferite, secondo ... Si legge su ilmessaggero.it