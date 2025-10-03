Palazzo Serbelloni, Milano. Non è un luogo neutrale, è un’affermazione estetica. Aprire qui uno showroom, tra stucchi e affreschi che raccontano di un passato aristocratico, significa collocarsi in quella fragile e preziosa linea di confine tra radici e ambizione. Tosca Blu, marchio italiano di borse, calzature e accessori del Gruppo Minoronzoni, ha chiuso il 2024 con 12 milioni di euro di fatturato, consolidando la presenza internazionale - il 40% all’estero - e spingendo sul digitale, cresciuto del 75% in un solo anno. Una traiettoria che conferma come il segmento ’premium accessibile’ sia uno dei più vitali: alternativa a un lusso estremo che arranca sotto l’inflazione e al fast fashion che si consuma nella sua stessa velocità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Universo Tosca Blu: "Cuore in famiglia e sguardo sul mondo"