L’ Università degli Studi della Repubblica di San Marino inaugurerà il nuovo anno accademico. La cerimonia è in programma martedì 28 ottobre al centro congressi Kursaal. A tenere la lectio magistralis sarà Luciano Canfora (foto), direttore del Dipartimento Storico e Giuridico, da circa tre decenni figura di riferimento per la comunità accademica del Titano, autore di ricerche e volumi di risonanza italiana e internazionale. Il contributo che lo storico offrirà alla platea, dal titolo "I ‘pestelli’ della guerra", rientrerà tra le iniziative che l’ateneo sammarinese ha di recente dedicato alla pace e proseguiranno nei prossimi mesi con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Università, la lectio di Canfora per il nuovo anno accademico