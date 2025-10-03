Università la lectio di Canfora per il nuovo anno accademico
L’ Università degli Studi della Repubblica di San Marino inaugurerà il nuovo anno accademico. La cerimonia è in programma martedì 28 ottobre al centro congressi Kursaal. A tenere la lectio magistralis sarà Luciano Canfora (foto), direttore del Dipartimento Storico e Giuridico, da circa tre decenni figura di riferimento per la comunità accademica del Titano, autore di ricerche e volumi di risonanza italiana e internazionale. Il contributo che lo storico offrirà alla platea, dal titolo "I ‘pestelli’ della guerra", rientrerà tra le iniziative che l’ateneo sammarinese ha di recente dedicato alla pace e proseguiranno nei prossimi mesi con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: universit - lectio
Università degli Studi della Repubblica di San Marino: il 28 ottobre al Kursaal l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-26. Lectio magistralis sarà tenuta da Luciano Canfora su “I ‘pestelli’ della guerra”. Vai su Facebook