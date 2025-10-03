Unione 79 Tbm calci il co-vice presidente Orlandi | Vogliamo far crescere tanto questo club

Roma – L’Unione 79 Tbm vuole fare le cose nel miglior modo possibile. Così il presidente Fabrizio Liberti si è circondato di personaggi che sanno bene cos’è lo sport fatto ad alti livelli. I due vice presidenti ne sono la dimostrazione più lampante: Francesco Scarfò è stato un giocatore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: unione - calci

Unione 79 Tbm calci, il co-vice presidente Orlandi: “Vogliamo far crescere tanto questo club” https://ift.tt/CJZKmTe - X Vai su X

L’Unione Calcio Bisceglie accoglie di nuovo De Blasio, tre addii in rosa - facebook.com Vai su Facebook

Unione 79 Tbm (calcio), il co-vice presidente Orlandi: “Vogliamo far crescere tanto questo club” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – L’Unione 79 Tbm vuole fare le cose nel miglior modo possibile. Secondo osservatoreitalia.eu

Unione 79 TBM, parola a capitan D'Eustacchio "Gruppo forte e coeso, faremo bene" - La nuova realtà di casa al Panichelli è pronta per affrontare il campionato, come confermano la bandiera arancionera ... Da gazzettaregionale.it