UNICEF Istruzione | al via il programma Scuole per i diritti dell’infanzia 

Puntomagazine.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via l’edizione 20252026 del programma triennale UNICEF per promuovere i diritti dellinfanzia nelle scuole: adesioni aperte fino al 20 ottobre. 3 ottobre 2025  – L’UNICEF Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove la nuova edizione del programma dell’UNICEF Italia “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anno scolastico 20252026”  per tutte le scuole di ogni ordine e grado: un percorso triennale sulla conoscenza, promozione e difesa dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolto a studenti e studentesse, docenti e l’intera comunità educante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

unicef istruzione al via il programma scuole per i diritti dell8217infanzia160

© Puntomagazine.it - UNICEF/Istruzione: al via il programma Scuole per i diritti dell’infanzia 

In questa notizia si parla di: unicef - istruzione

UNICEF lancia l’allarme: 6 milioni di bambini rischiano di perdere l’accesso all’istruzione entro il 2026

UNICEF/istruzione: in 20 anni verificati oltre 14.000 attacchi contro le scuole nelle zone di conflitto

Programma Unicef Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: iscrizioni entro il 20 ottobre. NOTA - Con la nota del 2 ottobre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le indicazioni per l’adesione al programma Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promosso dal C ... orizzontescuola.it scrive

unicef istruzione via programmaUNICEF, programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: adesioni entro il 20 ottobre 2025 - Nell’ambito delle iniziative finalizzate a sensibilizzare alunne ed alunni, studentesse e studenti in ordine alla diffusione di una cultura del rispetto, dell’inclusione e della solidarietà, anche per ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Unicef Istruzione Via Programma