UNICEF Istruzione | al via il programma Scuole per i diritti dell’infanzia

Al via l’edizione 20252026 del programma triennale UNICEF per promuovere i diritti dell’infanzia nelle scuole: adesioni aperte fino al 20 ottobre. 3 ottobre 2025 – L’UNICEF Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove la nuova edizione del programma dell’UNICEF Italia “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anno scolastico 20252026” per tutte le scuole di ogni ordine e grado: un percorso triennale sulla conoscenza, promozione e difesa dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolto a studenti e studentesse, docenti e l’intera comunità educante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF/Istruzione: al via il programma Scuole per i diritti dell’infanzia

