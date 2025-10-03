UNICEF | bambini di Gaza senza cibo né rifugio nessun luogo è sicuro

L’allarme del portavoce dell’UNICEF, James Elder a Ginevra: evacuazioni forzate, ospedali sovraffollati e madri costrette a partorire tra le macerie. 3 ottobre 2025 – “ Gaza City rimane la casa di decine di migliaia di bambini. Bambini senza scarpe spingono i nonni in sedia a rotelle tra le macerie. I bambini amputati arrancano tra la polvere. Le madri portano in braccio bambini la cui pelle sanguina a causa di eruzioni cutanee. I bambini tremano per gli incessanti attacchi aerei. E i bambini guardano il cielo seguendo il fuoco di elicotteri e droni. La domanda che mi viene posta ovunque a Gaza City – dalle donne, dagli anziani e dai bambini – è: “Dove posso andare per essere al sicuro”? E la risposta rimane la stessa dopo quasi due anni: Da nessuna parte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: unicef - bambini

UNICEF/OMS: i tassi di vaccinazione dei bambini sono in ritardo in Europa con recrudescenza di morbillo e pertosse

UNICEF Italia al Giffoni Film Festival 2025: al centro diritti, ascolto e partecipazione di bambini e ragazzi

UNICEF esorta alla distensione e protezione dei bambini mentre crescono le tensioni al confine tra Thailandia e Cambogia

Senza scarpe, affamati e senza un posto dove andare, la logica brutale imposta ai #bambini di #Gaza #UNICEF - X Vai su X

Comitato Provinciale Unicef Bari questo è per i #bambini che soffrono un ulteriore contributo di OLD CARS CLUB - BARI (ASI) che quest'anno ha contribuito a far sorridere qualcuno in più #OldCarsClub #passione #weareinpuglia #oldcarsclub #automoto - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Unicef: “La logica imposta alla popolazione è brutale” - “Gaza City è ancora la casa di decine di migliaia di bambini, ma nessun luogo è sicuro per loro”: lo ha denunciato con parole dure James Elder ... Riporta interris.it

Striscia di Gaza: Elder (Unicef), “senza scarpe, affamati e senza un posto dove andare, la logica brutale imposta ai bambini” - Bambini senza scarpe spingono i nonni in sedia a rotelle tra le macerie. Secondo agensir.it