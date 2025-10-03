Un’altra Manovra lacrime e sangue ma per il riarmo ci sono 23 miliardi

L’austerity è tornata. Non che ci abbia mai lasciato, considerando che già le ultime manovre del governo Meloni avevano visto più tagli che misure per la crescita. Ma per la prossima Legge di Bilancio potrebbe andare persino peggio. Non solo per le sforbiciate da 10 miliardi già annunciate, ma perché quei pochi soldi che si investiranno finiranno in gran parte nel riarmo. Con ben 23 miliardi aggiuntivi, da qui al 2028, da spendere per il settore della Difesa. Il testo del Documento programmatico di finanza pubblica, licenziato dal Consiglio dei ministri, prevede una Manovra da 16 miliardi, di cui due terzi provenienti dai tagli di spesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

