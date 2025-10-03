Una studentessa | Raccogliete il coraggio e smettete di essere parte del meccanismo del genocidio

Scrive una studentessa di Forlì: So che non sarò né la prima né l’ultima a scriverlo, ma lo scriverò comunque: è ora di svegliarci, svegliamoci. Ricordo che ogni volta che ho studiato la storia della Shoah, e ancor più visitando i campi di concentramento, mi sono chiesta come fosse possibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it