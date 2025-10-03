Doppia cifra. Non sempre gravi, non tutti rilevati dalle forze dell’ordine, alcuni regolati da constatazioni non sempre amichevoli, ma complessivamente si è raggiunta quota dieci incidenti stradali in località Chimenti, estremo lembo del territorio di Altopascio, solamente nel 2025. L’ultimo di questi con uno scontro violentissimo tra un furgone commerciale e una Toyota, praticamente davanti al bar Bocino. Gli abitanti del palazzo accanto al locale pubblico si sono affacciati per verificare l’accaduto. Feriti, per fortuna non in maniera grave, i due conducenti. Uno scontro violento la cui dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto, al pari dell’ambulanza della Misericordia di Montecarlo che ha soccorso i feriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Una strada pericolosa". Nuovo scontro a Chimenti. Protestano i residenti