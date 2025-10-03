Una sola notte tre rapine | le indagini che hanno incastrato un 25enne napoletano

È stato arrestato un 25enne napoletano con precedenti, ritenuto "gravemente indiziato" di aver messo a segno tre rapine in poche ore tra Napoli ed Ercolano. La polizia ha eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della procura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tre rapine nel napoletano nella notte: i malviventi scappano, uno è ferito - Due individui in sella a uno scooter, rapine tentate o riuscite, colpi di arma da fuoco, indagini dei carabinieri in corso. Come scrive rainews.it

In tre entrano dalla finestra di notte armati e rapinano una coppia di anziani - Dopo aver infranto una finestra, tre malviventi armati di pistola ed a volto coperto sono entrati in un'abitazione e ... Segnala rainews.it