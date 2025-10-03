Una scuola per ragazzi in difficoltà una giornata decisiva per il suo futuro un preside pronto a mettere tutto se stesso

A Cillian Murphy non piace sedersi sugli allori. Dopo l’Oscar per Oppenheimer, ha preso parte a Piccole cose come queste, nei panni di un venditore di carbone che decide di non rimanere indifferente al trattamento disumano di orfani e ragazze madri. Con Steve – su Netflix da oggi 3 ottobre – è tornato a collaborare col regista Tim Mielants in un tour de force ancora più ansiogeno. Il ritorno di Cillian Murphy con l’intimista “Piccole cose come queste” X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix a ottobre 2025: 10 titoli tra film e serie tv Steve, il film in streaming su Netflix: trama e cast. Tratto dal bestseller Shy, scritto da Max Porter, Steve è ambientato negli anni ’90 all’interno di uno speciale istituto per ragazzi in difficoltà, soprattutto tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

