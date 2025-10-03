una quercia per laura un gesto per non vanificare la battaglia sul fine vita

Perugia, 3 ottobre 2025 - Laura Santi, la giornalista perugina affetta da una forma malvagia di sclerosi multipla, ha scelto l'autodeterminazione dopo una lunga battaglia legale. E' morta a luglio, ma è più viva che mai e sarà "in buona compagnia in un luogo bellissimo di Perugia. Pensare la morte aiuta a pensare meglio la vita. L’eredità di Laura ci chiede coraggio e chiarezza: serve una legge sul fine vita che rispetti la libertà di scelta e l’universalità del diritto, evitando disparità territoriali". Parole della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi nel Giardino dei Giusti a san Matteo degli Armeni, dove si è svolta la cerimonia “ Una quercia per Laura ”, dedicata alla Santi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

