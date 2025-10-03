Una pedalata tra salute e solidarietà | il Comune aderisce al trofeo Nastro rosa
Con una delibera approvata giovedì 2 ottobre, su proposta della sindaca Silvia Salis, il Comune ha aderito alla seconda edizione del "trofeo ciclistico Nastro rosa 2025".La manifestazione, organizzata da Asd Ciclistica Molassana, si terrà domenica mattina con partenza alle ore 9 dal "Bike.
La 10Km della Salute: una pedalata per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara
10 km della salute Sabato 27 settembre si svolgerà una pedalata fra gli ospedali della città, un evento per promuovere salute e benessere. L'appuntamento è alle 9:30 al Policlinico, ingresso 1, con partenza alle 10:00. Durante il percorso ci sarà una sosta a
Sport, salute e prevenzione: la "Pedalata del Cuore" degli Amici dell'ospedale di Savigliano