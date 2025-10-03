Una misteriosa onda muove le stelle della Via Lattea | l’inattesa scoperta del telescopio Gaia
Il telescopio spaziale Gaia ha scoperto una gigantesca onda nella Via Lattea, capace di muovere stelle distanti 30-65mila anni luce dal centro della galassia. L’origine di questa increspatura è ancora un mistero per gli scienziati: potrebbe essere l’effetto di una passata collisione con una galassia nana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: misteriosa - onda
Ambra Angiolini nello spettacolo teatrale "La misteriosa scomparsa di W", tratto da uno dei testi Stefano Benni. Omaggio all'autore recentemente scomparso in onda domenica 14 settembre alle 15.45 su Rai 5 - facebook.com Vai su Facebook
Una grande onda attraversa la Via Lattea, spostando migliaia di stelle sul suo cammino - Una sorta di “ola stellare” identificata da uno studio guidato dall’Inaf, grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Gaia ... Si legge su wired.it
Una grande onda agita le stelle della Via Lattea - La nostra galassia, la Via Lattea, è attraversata da un'onda gigante che dal centro si propaga verso l'esterno agitando il movimento delle stelle su distanze di decine di migliaia di anni luce dal Sol ... ansa.it scrive