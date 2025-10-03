Una minaccia per la sicurezza nazionale | cosa c' è dietro l' allarme cinese e cosa fanno le navi da guerra Usa

La Cina ha lanciato un chiaro messaggio all'indirizzo degli Stati Uniti. Le esercitazioni militari effettuate nelle ultime settimane dagli Usa in Asia, insieme a Giappone e Corea del Sud, rappresentano una minaccia per Pechino. L'esercito cinese le ha addirittura definite strumenti volti a destabilizzare la regione, in un articolo di opinione firmato da Ji Cheng dell'Accademia delle Scienze Militari e pubblicato dal PLA Daily. Nello specifico il testo fa riferimento al ritmo crescente delle manovre nonché alla loro complessità. " (Le esercitazioni ndr) sono andate oltre la tradizionale cooperazione militare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Una minaccia per la sicurezza nazionale": cosa c'è dietro l'allarme cinese e cosa fanno le navi da guerra Usa

